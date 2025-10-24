ドジャースに激震！29歳中継ぎ左腕が「極めて個人的な家族の事情」でチームを離脱　球団発表「心が痛むお知らせ」

「家族の事情」でチームを離脱したドジャース・ベシア(C)Getty Images

ドジャースに激震が走った。

現地時間10月24日からブルージェイズとのワールドシリーズに臨むドジャースは、同23日に左腕のアレックス・ベシアが「極めて個人的な家族の事情」によりチームを離れたと発表した。

球団は公式Xなどで「心が痛むお知らせとなりますが、アレックス・ベシアと妻ケイラは深刻で個人的な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後の状況については改めてお知らせいたします」と声明を出した。

29歳のベシアは、今季チーム2番目の68試合に登板し4勝2敗、26ホールド5セーブ、防御率3.02を記録。ポストシーズンでも勝ちバターンの一角を担い、7試合で2勝0敗4ホールド、防御率3.86をマークして、最近は6試合連続で無失点投球を続けていた。