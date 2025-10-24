ドジャースに激震！29歳中継ぎ左腕が「極めて個人的な家族の事情」でチームを離脱 球団発表「心が痛むお知らせ」
「家族の事情」でチームを離脱したドジャース・ベシア(C)Getty Images
ドジャースに激震が走った。
現地時間10月24日からブルージェイズとのワールドシリーズに臨むドジャースは、同23日に左腕のアレックス・ベシアが「極めて個人的な家族の事情」によりチームを離れたと発表した。
球団は公式Xなどで「心が痛むお知らせとなりますが、アレックス・ベシアと妻ケイラは深刻で個人的な家族の問題に対処するため、チームを離れました。ドジャース球団一同、ベシア家の皆様に心よりお見舞い申し上げます。今後の状況については改めてお知らせいたします」と声明を出した。
29歳のベシアは、今季チーム2番目の68試合に登板し4勝2敗、26ホールド5セーブ、防御率3.02を記録。ポストシーズンでも勝ちバターンの一角を担い、7試合で2勝0敗4ホールド、防御率3.86をマークして、最近は6試合連続で無失点投球を続けていた。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はデーブ・ロバーツ監督の談話を紹介。ワールドシリーズのロースターへの影響にも触れ「今は、手続きやルールを理解しながら、どうやってロースターを調整していくかを検討しているところ。まだ最終決定まで少し時間がありますが、彼の代わりとなる枠をどう埋めるか、現在そのプロセスを進めているところだ」と伝えている。
同メディアは、ベシアがワールドシリーズ期間中に復帰できるどうかは「不透明」と論じ、指揮官の「現時点では日ごとに状況を見守るしかない。具体的な見通しは立てていない」という胸中を報じた。
