あなたの子は大丈夫？塾に行かせても成績が伸びない子の特徴5選、元教師が指摘する“お金の無駄”になるケースとは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元教師のすぎやま氏が、自身のYouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」で「【保護者必見】塾に行っても意味がない子の特徴5選【元教師が本音で解説】」と題した動画を公開した。塾に通わせても子どもの成績が伸び悩むケースに焦点を当て、その根本的な原因を解説している。
すぎやま氏は冒頭で、多くの保護者や生徒が抱きがちな「塾に行っていれば安心」という考え方こそが「大きな間違い」だと断言。重要なのは「塾の使い方と本人の意識」であると指摘し、成績向上につながらない子の特徴を5つ挙げた。
特に問題なのが「予習復習をしない」ケースだ。すぎやま氏は「とりあえず塾に行って、授業を受けて帰ってくるだけ」という受け身の姿勢では、成績は伸びないと語る。塾はあくまで学習の補助であり、予習と復習をセットで行うことで初めて効果を発揮するため、「結局は自分次第」であると強調した。
また、「学校よりも塾を優先する」という姿勢も危険だと警鐘を鳴らす。塾の勉強を理由に学校の宿題をおろそかにしたり、学校の授業を軽視したりすることは、成績評価の根幹である内申点を下げることにつながりかねず、「本末転倒」だと指摘した。
5つの特徴の中でも、すぎやま氏が「これが一番良くない」と最も根本的な問題として挙げたのが、「そもそも成績を上げたいと思っていない」ことだ。親に言われたから、あるいは周りの友人が行っているからといった理由で、本人の明確な目的意識がないまま塾に通っている場合、学習効果は期待できないと説明した。
すぎやま氏は、塾はあくまで目標達成のための「道具」であると結論付けた。塾に通わせる前に、まずは学習への目的意識をお子さんと共有することが、遠回りのようで一番の近道なのかもしれない。
すぎやま氏は冒頭で、多くの保護者や生徒が抱きがちな「塾に行っていれば安心」という考え方こそが「大きな間違い」だと断言。重要なのは「塾の使い方と本人の意識」であると指摘し、成績向上につながらない子の特徴を5つ挙げた。
特に問題なのが「予習復習をしない」ケースだ。すぎやま氏は「とりあえず塾に行って、授業を受けて帰ってくるだけ」という受け身の姿勢では、成績は伸びないと語る。塾はあくまで学習の補助であり、予習と復習をセットで行うことで初めて効果を発揮するため、「結局は自分次第」であると強調した。
また、「学校よりも塾を優先する」という姿勢も危険だと警鐘を鳴らす。塾の勉強を理由に学校の宿題をおろそかにしたり、学校の授業を軽視したりすることは、成績評価の根幹である内申点を下げることにつながりかねず、「本末転倒」だと指摘した。
5つの特徴の中でも、すぎやま氏が「これが一番良くない」と最も根本的な問題として挙げたのが、「そもそも成績を上げたいと思っていない」ことだ。親に言われたから、あるいは周りの友人が行っているからといった理由で、本人の明確な目的意識がないまま塾に通っている場合、学習効果は期待できないと説明した。
すぎやま氏は、塾はあくまで目標達成のための「道具」であると結論付けた。塾に通わせる前に、まずは学習への目的意識をお子さんと共有することが、遠回りのようで一番の近道なのかもしれない。
関連記事
「生徒とは付き合えない」は建前？現役教師が激白、生徒からガチ告白された時の思い
実は間違っている？夜型生活が招く学力低下のワナと「やる気スイッチ」の科学的な正体
あなたの家庭は大丈夫？子のメンタルを弱くする“家庭内のエネルギーバランス”の崩壊
チャンネル情報
教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。
youtube.com/@sugitchannel YouTube