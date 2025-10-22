¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¡¡µÞ¤¤çËÜ¿ÍÆ±ÀÊ¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¯É½
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎµÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï²¬ËÜÁª¼ê¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ËÜÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¤ËÂè89Âåµð¿Í·³4ÈÖ¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢8Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤Ï5·î¤Ëº¸¥Ò¥¸¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òµåÃÄ¤¬ÍÆÇ§¡£º£¸å¤ÏÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤Ï¡¢MLBµ¡¹½¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤Î¸ø¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍâÆü¤«¤é45Æü°ÊÆâ¤Ç°ÜÀÒ¤¹¤ëµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¬ËÜÁª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¡£µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤äµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥ÊÁª¼ê¤Ê¤É¤ÎÂåÍý¿Í¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£