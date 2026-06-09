ビスコッティ球審がポプキンス打撃コーチへ退場処分【MLB】Bジェイズ ー フィリーズ（日本時間9日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のフィリーズ戦に「4番・三塁」で先発出場した。劣勢の4回、デビッド・ポプキンス打撃コーチが暴言で退場処分になった。ロジャースセンターも騒然とした。ブルージェイズは2回に2点を先制され、3回にも3点を失った。打線も、今季のサイ・ヤング賞有力候