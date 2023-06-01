◆米大リーグブルージェイズヤンキース（１４日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ヤンキース戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、０−２で迎えた２回先頭の第１打席で、相手先発のウォーレンから左翼線二塁打を放って、３試合連続長打をマークすると、３回２死三塁で迎えた第２打席では相手の悪送球を誘う三塁内安打を放って三塁走者を