本拠地ヤンキース戦米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が13日（日本時間14日）、本拠地ヤンキース戦に「3番・三塁」で出場。3回に2試合連発となる15号先制ソロを放った。早朝に視聴していた日本ファンも熱狂していた。状態が上がってきたか。3回2死走者なし、岡本は相手先発のシュリトラーが投じた内角高め158キロを引っ張った。ライナー性の打球は左翼ポール際へ。飛距離352フィート（約107.3メートル）、角度21度の