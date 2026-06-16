米大リーグ（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、オールスター戦（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第１回中間発表。ドジャースの大谷翔平投手が１１６万５１３３票で、本塁打数などシュワバー（フィリーズ＝８２万９票）に大きく遅れをとっているにもかかわらず両リーグのトップに立っている。ア・リーグ最多は打撃３部門トップを狙う同じＤＨのＹ・アルバレス（アストロズ）で、１０１万５７６８票。日本人選手