¡Ö¥×¥í¤È¤·¤ÆÄË¼ê¤À¡×Ê©²¦¼Ô¤Ë¤ä¤é¤ìÊüÂê¡ÄÆÈ¶¯¹ë¤Î¿·´ÆÆÄ¤¬¤Ã¤¯¤ê¡£»´ÇÔ¤ò¾·¤¤¤¿Ëâ¤Î£·Ê¬¡¢¡ÖÃ×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡×¤Î¤Ï¡©¡ÚCL¡Û
¡¡¸½ÃÏ10·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£³Àá¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯¹ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£·¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê¥¹¥³¥¢¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ï¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï£·Ê¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿38Ê¬¤Ë¡¢¥¢¥ì¥¤¥·¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬PK¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡½¡½ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î41Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢44Ê¬¡¢45¡Ü£³Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£´¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë50Ê¬¡¢66Ê¬¡¢90Ê¬¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï54Ê¬¤Î¥¬¥ë¥·¥¢¤Î£²ÅÀÌÜ¤Î¤ß¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Àè·î¤«¤é¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢UEFA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÄË¼ê¤À¡££²¡Ý£·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê³«»Ï£·Ê¬¤Ç¡Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£38Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£·Ê¬´Ö¤Û¤É¾¯¤·¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î£·Ê¬´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¸å¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬Ã×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢£´¿Í¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀï½Ñ¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¬±þ¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È³¤»¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤À¡×
¡¡41Ê¬¡¢44Ê¬¡¢45¡Ü£³Ê¬¡£¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿Ëâ¤Î£·Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥êSGÁê¼ê¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¡Ä¥¬¥ë¥·¥¢¤¬°ÕÃÏ¤Î¥´¥é¥Ã¥½
¡¡
¡¡½øÈ×¤Ï¸ß³Ñ¤À¤Ã¤¿¡£³«»Ï£·Ê¬¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Âà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿38Ê¬¤Ë¡¢¥¢¥ì¥¤¥·¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬PK¤ÇÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤À¤¬¤·¤«¤·¡½¡½ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î41Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢44Ê¬¡¢45¡Ü£³Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Àè·î¤«¤é¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢UEFA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥×¥í¤È¤·¤ÆÄË¼ê¤À¡££²¡Ý£·¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¡£¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê³«»Ï£·Ê¬¤Ç¡Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤¿¡£38Ê¬º¢¤Þ¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å£·Ê¬´Ö¤Û¤É¾¯¤·¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤Î£·Ê¬´Ö¤¬ËÜÅö¤ËÄË¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¸å¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Î·çÇ¡¤¬Ã×Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï£³¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é£´¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢£´¿Í¤Î¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀï½Ñ¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Å¬±þ¤Ç¤¤º¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬È³¤»¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤À¡×
¡¡41Ê¬¡¢44Ê¬¡¢45¡Ü£³Ê¬¡£¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿Ëâ¤Î£·Ê¬´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ñ¥êSGÁê¼ê¤Ë¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¡Ä¥¬¥ë¥·¥¢¤¬°ÕÃÏ¤Î¥´¥é¥Ã¥½
¡¡