株式会社タムロンは、新しい焦点域の高倍率ズームレンズ「25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2（Model A075）」を11月20日（木）に発売する。価格は14万8,500円。ソニーEマウント用をリリースする。

9月に同社が開発中であると発表していた製品で、発売日が正式に決まった。35mmフルサイズセンサーのイメージサークルに対応する。

焦点距離28mmからではなく、25mmからスタートするという珍しい焦点域の高倍率ズームレンズ。「28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD（Model A071）」の後継モデルであり、創業75周年を記念した製品でもあるという。

広角側の焦点域を拡大しつつ、全長121.5mmとサイズ感は従来の高倍率ズームレンズを継承。重量も575gと軽量に抑えられている。フィルター径はφ67mm。

AF駆動のために、リニアモーターフォーカス機構のVXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度を実現したとし、動体の追従性も向上しているという。

最短撮影距離は、広角端で0.16m、望遠端で0.8m。広角端での最大撮影倍率は1:19となり、ハーフマクロ撮影も可能と説明する。

レンズ構成は14群18枚。ゴーストやフレアを効果的に抑えるというレンズコーティングに「BBAR-G2」（Broad-Band Anti-Reflection Generation 2）を採用するなど、描写性能にもこだわった。

PCやスマートフォンからの機能割り当てや操作が行える「TAMRON Lens Utility」にも対応している。PCからはファームウェアの更新も可能。

対応マウント：ソニー Eマウント用 焦点距離：25-200mm 明るさ： F2 .8-5.6 レンズ構成：14群18枚 最短撮影距離：0.16m（広角端）、 0.8m（望遠端） 最大撮影倍率：1:1.9（広角端）、1:3.9（望遠端） 絞り羽根：9枚 (円形絞り) 最小絞り： F1 6-32 フィルター径：φ67mm 外形寸法：φ76.2×121.5mm 質量：575g