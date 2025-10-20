この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組『妻の理不尽な態度を変える、夫が見直すべき「経済のイニシアチブ」』で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、些細な揉め事でもすぐに「離婚」を切り出してくる妻への対処法について語った。動画では、夫が子供のために我慢してきたものの家庭内で無視され続け、離婚の決断を迫られているという相談に対し、「離婚は最後のカードであるべき」と強調。その場の感情で即座に結論を出すことの危険性を指摘した。



岡野氏は「妻のモラハラによって離婚を考える男性も少なくありません」と語りつつ、「経済のイニシアチブを見直すことで流れを変えるのが大事」とアドバイス。夫の立場が経済的基盤を担っている場合は、その自覚を持ち生活費の管理権を明確にすることで不当な状況の改善も期待できるという。



さらに「離婚をすぐに選ばず経済のイニシアチブを握ることが、関係修復の大きなカギ」だとし、「生活費は必要な分のみ渡して、それ以上は出さない。出費の用途を夫が管理する姿勢を見せることが大切」と語った。そのうえで「経済のイニシアチブを使うのも、パートナーへの“罰”ではなく『感謝を思い出してもらう手段』だ」と強調した。



家庭内トラブルが感情的にこじれる現実に対し、岡野氏は「感情ではなく現実で伝えることが効果的。例えば『子供の教育費は優先するけど浪費はやめてね』と柔らかく現実的に示せば妻も受け止めやすくなる」と提案。さらに「イニシアチブを取り戻すには、何よりも勇気が必要。家庭や夫婦関係を立て直す覚悟を持つことで状況が大きく変わる」とエールを送った。



「経済のイニシアチブを握るのは妻を追い詰めるためではない。むしろ“子供の生活を守る”という大前提を忘れず、家族を支える目的を明確にすること」とアドバイス。そのうえで、「家族の感謝と責任感を再認識してもらえれば、夫婦関係の軌道修正はまだ十分可能」と力強く結んだ。



動画の最後には「あなたの勇気がとっても大切です。どうしてもひとりで解決できない場合はカウンセラーに相談して、イニシアチブを変えていただけたら」と締めくくっていた。