³ùÅÄÂçÃÏ¤ÎÆ±Î½¥Þ¥Æ¥¿¤Î¡ÈÌ´¡É¤ò¾Ð¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¶¥Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê

¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¸¥ã¥ó¡á¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¤È¡¢¸µ¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥¶¥Ï¤ÎÂÐÎ©¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿28ºÐ¤Î¥Þ¥Æ¥¿¡£2022Ç¯¤è¤ê²ÃÆþ¤·¤¿¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°164»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·55ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤Ä¤á¤¿¤¬¡¢¡Ø¥ì¥¥Ã¥×¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥Æ¥¿¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢Æ±Î½¤À¤Ã¤¿¥¶¥Ï¤¬ÓÞ¾Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö½é¡¢¤Þ¤À»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥ê¡¼¥É¡¦¥¶¥Ï¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¶ò¤«¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¡×
¥Þ¥Æ¥¿¤È¤Ï2Ç¯È¾¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥¶¥Ï¡£¸½ºß¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥ÈFC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¶¥Ï¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤³¤ÎÈ¯¸À¤òÈÝÄê¡£È¯¸À¤Ï¡ÖÉÔ²÷¡×¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤òÁþ¤ó¤À¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï»ä¤¬¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¤À¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÃ¯¤«¤ò¤¤¤¸¤á¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Á´Á³À®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§Ã£¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤À¡×
¥¶¥Ï¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Æ¥¿¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ïµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Î¥¤¥¸¥ê¤ÎÈÏáÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤¬¥Ñ¥ì¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÎ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Èà¤ÈÏÃ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï10¿Í¤¤¤¿¡£Í§¿ÍÆ±»Î¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë¡Ê¥«¥ê¥à¡Ë¥Ù¥ó¥¼¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤¬¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤é¡ØÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Í¡Ù¤È¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÅÙ¤â¡Ø·¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£10¿Í¤â¿Í¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¥¶¥Ï¤¬ºÇ¤âÍÌ¾¤À¤«¤é¤«¡©¡£Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡£»ä¤ÏÃ¯¤«¤òÁþ¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¥Þ¥Æ¥¿¤Î¤³¤È¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Èà¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡£Èà¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø¤Ç½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥Æ¥¿¤ÎÈ¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¤ËÍîÃÀ¤·¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥¶¥Ï¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÃç´Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤«¤éËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼º°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£