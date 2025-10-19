ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。8人の男女が物語を紡ぐ本作で、葵わかなと共に主演を務める神尾楓珠にインタビュー。後編では、「運命の出会い」や自身の恋愛観、撮影現場の雰囲気などを訊いた。

――ドラマ『すべての恋が終わるとしても』では“運命の恋”が描かれていますが、運命の恋って信じますか。





――本作にも、真央の妹・大崎莉津（本田望結）と真央の同級生・西颯（藤原丈一郎）の幼馴染同士の恋模様が出てきます。



大崎真央（神尾楓珠）と羽沢由宇（葵わかな）、真央の妹・大崎莉津（本田望結）と幼馴染・西颯（藤原丈一郎）、高校生の蒼（山下幸輝）と沙知（大塚萌香）、社会人の野北駿太郎（白洲迅）と宮内郁子（市川由衣）の4組の中では、個人的に一番気になるカップルです。兄目線としてもですけれど、自分を犠牲にした上で兄のことを支えてくれる莉津には、自分のために生きてほしいな。

――神尾さんにとっての“運命の出会い”といえる人はいますか。

僕には伊藤あさひ、小西詠斗という同世代俳優の仲のいいい友人がいるのですが、小西は僕と同じ誕生日で、伊藤は2日違い。誕生日が近い友だちと不思議と仲よくなることが多くて、それは運命かなと思います（笑）。もう1人、誕生日は4月だけれど兵頭功海も仲がよくて、昔はこの3人と毎日のように会っていました。大人になって会う頻度は減ったけれど、今でも会うと元気をもらえるし、相談するとなったらこの3人。もう7年くらいの付き合いで、みんなの良い部分も悪い部分も知っているし、僕も知られてるので、一生この関係のままいられたらいいなと思っています。



――全てをわかってくれている人がいるってスゴイですね。



そうですよね。だから変にいい人ぶる必要もないし、気を遣う必要もないし。



――男性の友だち同士で、恋バナってしますか？



あまりしないですね。相談されればきくけれど、お互い干渉しない感じです。



――先ほど、「妹・莉津には幸せになってほしい」という趣旨の発言がありましたが、神尾さんにも妹さんがいらっしゃいます。妹さんが親友の1人を好きになったらどうしますか。

妹はまだ10代なので、想像できないな。でも成人だし、可能性はゼロじゃないですよね……。受け入れるのにちょっと時間がかかるかもしれないけれど、それはそれで、楽しい関係性にはなるんじゃないかな。嫌ではないです。お互いが好きであれば。

――逆に自分のよく知ってる人だから安心なのでは。



それはそうかもしれないですね。でも、想像できない（笑）。

――ちなみに、神尾さんが人を好きになるときのポイントって何ですか。



笑いのツボが一緒というのは、結構大事ですね。それは、大人になればなるほど。僕はしょうもないボケを言いたがるので、それを拾ってもらえたら嬉しいです。あとは、「誰にも渡したくない」と思えたら、好きってことなのかなと思います。

――同世代の共演者の方が多かったと思いますが、現場はどんな感じでしたか。



現場は和気あいあい。重いテーマのある作品とは思えないくらいでした。優しくて温かいチームだったので、プレッシャーを感じることなく、みんなでボケあいながら楽しく撮影していました。



――神尾さんと西颯役の藤原丈一郎さんは、現場で「小学生2人」と言われていたそうですが……。

ボケの発生地でしたね（笑）。普通のことを名言っぽく言う「名言ノリ」を2人でやっていたら、それがどんどん現場で拡がっていったりしていました。あとは、「カットがかかった瞬間に真顔に戻る選手権」とか。そういうノリがあったから、重い雰囲気にならずにすんだのかもしれません。重い空気しかなかったら、キツかったかも。

――重い役を演じたとき、プライベートに戻る際の切り替えはどうしていますか。



実は、あまり苦労したことなくて。メイクを落としたら素に戻ります。



――『すべての恋が終わるとしても』というタイトルにかけて、最近、「終わったー！」と思ったのはどんなときですか。

ドラマ『PJ ～航空救難団～』（テレビ朝日系）がクランクアップしたときは、解放感と達成感の「終わったー！」でした（笑）。「終わりが来るんだろうか」という中で撮影をしていたから。体力も精神面もキツかったけれど、精神面の方が大変だったかな。自衛官の方たちはあれを日常でやっているってスゴイですよね。尊敬します。でも、過酷な撮影を乗り切れたのは自信になったし、確実に自分が強くなった。そこは誇りを持ちたいな。

――さて、ドラマではこれから真央の事情がだんだんとわかってきます。

そうですね。真央の抱えてるものが何なのか、なぜ由宇とあんな別れ方をしたのかがわかってくるので、ご注目ください。ほかの3組の恋愛模様もそれぞれ切なかったり温かかったりするので、真央と由宇だけでなく、ほかのカップルの行く末も見守ってほしいと思います。

ドラマ『すべての恋が終わるとしても』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜よる10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。U-NEXT、Prime Videoでは全話配信。

取材・文／坂本ゆかり