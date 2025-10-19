夫と息子は「シャワーだけ」のわが家。“自分1人”のために「お湯をためる」のはもったいないでしょうか？ ガス・水道代を試算

シャワー・浴槽にお湯をためる場合の費用はだいたいいくら？

図表1では、東京都の3人家族がシャワーだけで入浴を済ませるのと、浴槽にお湯をためたケースの費用を比較しました。

図表1

料金（税抜） シャワー（10分・100L） 浴槽（200L） 水道代 約24円 約48円 ガス代 約34円 約68円 合計 約58円 約116円

参考資料により筆者作成

一般的なシャワーヘッドは、1分あたり約10リットルの水を出し、10分間のシャワーでは約100リットルの水量を消費します。一方、浴槽にためる場合は約200リットルの水量が必要となるケースが多いです。

この水量を元にした費用の計算では、シャワー1回分の水道代（※1）とガス代（※2）を合わせた金額が約58円。浴槽にお湯を張る場合は約116円で、その差は1回あたり58円です。なお、プロパンガスを使用している家庭のガス代は、通常都市ガスよりも費用が高くなる傾向です。

※1 水道代は、11～20立方メートルの従量料金で計算。水道代（100リットル）＝使用水量0.1（立方メートル）×（水道128円＋下水110円）

※2 ガスは、東京ガスB表、2025年9月検針分の単位料金を参考に計算。ガス代（20℃の水を40℃に温める）＝20℃×100リットル÷（発熱量10750キロカロリー／立方メートル×熱効率80％）×ガス料金147円／立方メートル



入り方別のガス・水道代はいくら？｜3人家族の場合

図表2は、3人ともシャワー、2人がシャワー・1人がシャワーと湯ぶねにつかる際の、ガスと水道代の料金を比較したものです。1日・1ヶ月・1年の差がどれほどなのか確認していきましょう。

図表2

1日 1ヶ月（30日） 1年（365日） 3人シャワー 約174円 約5220円 約6万3510円 2人シャワー+1人シャワーと浴槽 約290円 約8700円 約10万5850円 差額 約116円 約3480円 約4万2340円

参考資料により筆者作成（価格は税抜）

3人全員がシャワーのみと、2人がシャワー・1人がシャワーと湯ぶねにつかるケースを比べると、費用は1日に116円の差が出ます。日単位では、それほど大きな差には感じられないものの、1年では約4万2340円もの違いが生まれます。

ただし、シャワーの使用時間が20分を超えると、全員シャワーのみの費用が高くなるケースもあります。家族それぞれがどれくらいの時間シャワーを使用しているか、あらかじめ把握しておくと良いでしょう。



お風呂の水道光熱費を節約する方法3選

お風呂にかかる出費を減らすには、以下3つの方法が効果的です。



1. 節水シャワーヘッドを使う

2. 自動の追いだき機能を使わない

3. お湯を入れる量を減らす

簡単に取り入れられるので、すぐに実践してみましょう。



1. 節水シャワーヘッドを使う

従来のシャワーヘッドは、1分あたり10リットルの水量を使用します。しかし、節水型にすると、1分あたりの水量が6.5リットルほどに減らせるものもあり、10分間のシャワーなら1人あたり1050リットル／月の節水ができます。



2. 自動の追いだき機能を使わない

お湯が冷めるたびに温め直すと、ガス代がかさむ原因なので、自動の追いだき機能を利用しなくても良い工夫をしましょう。例えば、入浴中でも半分だけふたを閉めると、お湯表面からの熱が逃げにくく、温かい温度を保（たも）てます。



3. お湯をためる量を減らす

1回のお風呂に入れるお湯の量を減らすと、お風呂の水道やガスの料金をムダなく抑えられます。例えば、湯量の設定を200リットルから170リットルに減らすだけで、1ヶ月の水量を約900リットル、光熱費を約522円減らせます。



家族でお風呂の入り方が違うなら水道・ガスの節約を意識しよう

家族それぞれでお風呂の入り方が違うと、水道光熱費が高くなるケースもあります。しかし、簡単にできる節約法を取り入れると、水道代やガス代の費用を抑えられます。家族で節約を意識して、それぞれが納得できるお風呂時間にしましょう。



出典

東京都水道局 水道料金・下水道料金の計算方法（23区）

東京ガス株式会社 ガス料金表（家庭用／業務用・工業用 共通） 一般契約料金

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー