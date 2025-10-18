¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó¡ÙÎëÌÚ¿Ç·¤¬¶áÆ£Í¦¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬²ÅÄÁí»Ê¤Ë¡¡¿ùÌîÍÚÎ¼¤é¿·¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½
¡¡TBS¡ßU-NEXT¡ßTHE SEVEN¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥í¥¸¥§¥È¡Ø¤Á¤ë¤é¤ó ¿·ÁªÁÈÄÃº²²Î¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ¿Ç·¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¾å¿ùÉ¢Ê¿¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡¢胗½ÓÂÀÏº¡¢µÜ粼½©¿Í¡¢´ä±Ê¤Ò¤Ò¤ª¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¥¨¥¤¥¸¤¬Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¡¢¡Ø½ªËö¤Î¥ï¥ë¥¥åー¥ì¡Ù¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÇßÂ¼¿¿Ìé¤¬¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ËëËö¤ÎµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥µ¥à¥é¥¤½¸ÃÄ¡¦¿·ÀñÁÈ¤Î»Ö»Î¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤âÂçÃÀ¤Ê²ò¼á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¡¦¥½ー¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê¡¢µþÅÔ¡¢¼¢²ì¡¢ÀÅ²¬¡¢ÀéÍÕ¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£ÁÔÂç¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤È±ÇÁüÉ½¸½¡¢¹â¤¤VFXµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Netflix¥·¥êー¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡¢¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤òÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¡¢±Ç²è¡Ø¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡Ù¤¬³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡ÈBest Actor Award¡É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿THE SEVEN¤Î¿¹°æµ±¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¤È¤ê¡¢°æ¾å±Ò¡¢²¼Â¼ÏÂÌé¡ÊTHE SEVEN¡Ë¤â¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡¢¡Ø´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÅÏÊÕ°ìµ®¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¡ØÀäÂÐÎíÅÙ～ÆÃ¼ìÈÈºáÀøÆþÁÜºº～¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥·¥êー¥º¡¢±Ç²è¡Ø¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¡¦¼ò°æ²í½©¤é¤¬À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¸Ê¤Î¡ÈºÇ¶¯¡É¤Î¤ß¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿·ö²Þ¤ÃÁá¤¤¡È¥Ð¥é¥¬¥¡ÉÅÚÊýºÐ»°¤¬¡¢¶áÆ£Í¦¤È¤¤¤¦´ï¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²ÅÄÁí»Ê¡¢ÀÆÆ£°ì¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡È¿·ÀñÁÈ¡É¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ç±ð¤ä¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤·Á¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ê»¦¿Ø¤ò¸ò¤¨¤Æ±ÇÁü²½¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¿·ÀñÁÈ¤ÎÅÁÀâ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÊý¤ò»³ÅÄÍµµ®¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤¬¤½¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÉÏË³Æ»¾ì¡Ö»î±Ò´Û¡×¤ÎÆ»¾ì¼ç¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ»¾ì¤ÎÌÌ¡¹¤òÉã¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤áÊé¤ï¤ì¤ë¶áÆ£Í¦¡£¸å¤Ë¿·ÀñÁÈ¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡ÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¬Ç¾ÇÉ¡¦ºö»Î¤Î»³Æî·É½õ¡£ÅÚÊý¤È¶¦¤Ë¿·ÀñÁÈ¤ò»Ù¤¨¤ëÉûÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÙÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÀñÁÈÂâ»Î¡¦²ÅÄÁí»Ê¡£¡Öµ´»Ò¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼ã¤Å·ºÍ·õ»Î¤À¡£
¡¡¾å¿ù¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ç¸°¤ò°®¤ë¿·ÀñÁÈÂâ»Î¡¦±ÊÁÒ¿·È¬¡£¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤È¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤Ç»î±Ò´Û¤È¶áÆ£¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¡¡Æ£¸¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·ÀñÁÈÂâ»Î¡¦ÀÆÆ£°ì¡£¡Ö»î±Ò´Û°ì¤Î¥µ¥Ç¥£¥¹¥È¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ìÉ¤Ïµµ¤¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃç´ÖÁÛ¤¤¤Ê°ìÌÌ¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¿ùÌî¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»î±Ò´Û¤ÎÎÉ¿´¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡¦°¤ÈæÎ±±Ô»°Ïº¡£¤¢¤ëÊ£»¨¤Ê»ö¾ð¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡胗¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»î±Ò´Û°ì¤ÎÁä¤Î»È¤¤¼ê¡¦¸¶ÅÄº¸Ç·½õ¡£Ìµ¸ý¤ÊÂç¿©´Á¤Ç¿·ÀñÁÈÂâ»Î¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¡¡µÜ粼¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Î¥àー¥É¥áー¥«ー¡¦Æ£Æ²Ê¿½õ¤ò¡¢´ä±Ê¤Ï»î±Ò´ÛºÇ¸Å»²¤Ç²ÉÌÛ¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¡¦°æ¾å¸»»°Ïº¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡ü¿¹°æµ±¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥³¥á¥ó¥È¼ç±é¡¢ÅÚÊýºÐ»°¤òÀ¸¤¤ë»³ÅÄÍµµ®¤È¶¦¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤ÄºÇ¹â¤Î9¿Í¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£¤Á¤ë¤é¤ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¿·ÀñÁÈ¥á¥ó¥Ðー¤ÏÄ¶¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³ÆÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Ìò¤òÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»î±Ò´Û¤Î»£±Æ¤Ç¡¢ÅÚÊý»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢¼Çµï¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÎÞ¤·¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¶½Ê³¤·¡¢²æ¡¹¤Î¿·ÀñÁÈ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·ÀñÁÈ¤Î¡¢¿´¤¬Í¯¤Î©¤ÄÍÍ¤Ê³èÌö¤ò³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë