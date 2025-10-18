思わず背筋がゾゾ〜っとする、ホラー映画の怖いシーン。その“怖く見せる”ことの面白さと奥深さを体験できる展示会が、東京ソラマチ・スペース634で開催中だ。

「松竹お化け屋本舗」による体験型展示会「ホラーにふれる展 −映画美術の世界−」（会期：10月11日[土]〜11月9日[日]）は、“昭和50〜60年代の日本”をテーマに、レトロで不穏な映画美術作品を展示。見るだけでなく実際に触れて、撮って、体験することができる。昨年夏に新潟県立自然科学館で開催された際は、約3万2000人を動員する盛況ぶり。この好評を受けて開催される東京会場では、展示を更に拡充している。

それでは、会場内を巡ってみるとしよう……。

で、終わらないのが本展である。

展示されている数々のセットや怪異たち。表からは見えないところに解説が添えられており、様々な工夫や仕掛けについて知ることができるのだ。

さらに面白いのは、そのセットに入り込み、来場者自身が怪異になれる展示だろう。

天井を這いずりまわる“何か”になったり……

扉の向こうに閉じ込められた“何か”になったり……

排水溝から手を伸ばしてくる“何か”になったり……（ペニーワイズのよう！）

他の来場者が試しているのを見て驚き、自分もやってみたくなるという仕組みだ。通りかかった他の来場者がビビってくれるとかなり嬉しい。

実際やってみて思うのは、“怖く見せる”のはとても難しいということ。扉を揺らすにしても、排水溝から手を出すにしても、動きがイマイチだとまったく怖く見えないのである。館内の展示はいずれも撮影OK。撮影するにも、どの角度からどう撮れば怖く見えるか工夫のしがいがある。せっかくならば、とびきり怖く見えるように撮りたいところ。

ここで紹介しているのは展示のごく一部。その全容は、もちろん会場でどうぞ。

『ホラーにふれる展 −映画美術の世界−』

開催日程：2025年10月11日（土）〜11月9日（日）

開催場所：東京ソラマチ®5階 スペース634 (東京都墨田区押上1丁目1-2)

怖がっている演技のつもりが、立ち話で爆笑しているようにしか見えない（右）

展示物は触ってOK こんなお肌も、手触りは意外とソフト……

こんな重そうな墓石も持ち上げてみよう 意外な軽さにびっくり

セットの死角に、予期せず怪異がいたりして……（モザイク処理済）

