Google¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI¤ËºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖVeo 3.1¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤Ç¤è¤êÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤Ë
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹·²¡ÖGemini¡×¤ÎÆ°²èºîÀ®AI¡ÖVeo¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖVeo 3.1¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹âÅÙ¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥óÄ´À°µ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Veo 3¤ò¥Ùー¥¹¤ËÆ±¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Veo 3.1¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô¤Î»²¹Í²èÁü¤«¤é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¡ÖIngredients to Video¡×µ¡Ç½¤ä¡¢³«»Ï²èÁü¤È½ªÎ»²èÁü¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î2¤Ä¤Î¥·ー¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ó¥Ç¥ª¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡ÖFrames to Video¡×µ¡Ç½¡¢¸µ¤ÎÆ°²è¥¯¥ê¥Ã¥×¤ÎÂ³¤¤òÀ¸À®¤·1Ê¬°Ê¾å¤ÎÄ¹¤µ¤ÎÆ°²è¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¡ÖExtend¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÇÍ×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òºï½ü¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Veo 3.1¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¸þ¤±¤ÎGemini API¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¤ÎVertex AI¡¢Gemini¥¢¥×¥ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£