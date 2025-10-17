宮内庁も頭を抱える…「秋の園遊会」で秋篠宮家の「不人気ぶり」が明らかに

「大学の授業を優先して」

10月28日に赤坂御苑で行われる秋の園遊会。9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまの出欠が注目されたものの、「大学の授業を優先して出席されない」と発表された。

「浩宮時代の陛下は出席されてたため、将来の天皇のお披露目として、可能性は考えられました。ただ姉の小室眞子さんや佳子さま、愛子さまは、大学在学中はご欠席でしたので、その例に倣ったのでしょう」（皇室担当記者）

同時に発表されたのが、今回の園遊会の方式だ。今春の園遊会から、両陛下、秋篠宮ご夫妻ら、愛子さま＆佳子さまらの3組に分かれて、それぞれ招待客と歓談する形式に変更された。

宮内庁の悩みの種

「今回も宮内庁は、両陛下とほかの皇族方のルートを途中から分ける形で調整しているそうです。前回は両陛下の元にもっとも人が集まり、愛子さまと佳子さまのグループも大盛況でした。

対する秋篠宮ご夫妻のところは、見るからに人が少なかった。今年も図らずも人気が可視化されてしまう可能性が生じたため、宮内庁は頭を悩ませていることでしょう」（同前）

華々しい行事の陰で、担当者の苦労は続く。

「週刊現代」2025年10月27日号より

