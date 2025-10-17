「短くても適度な女っぽさ欲しい」ならコレ！【40・50代】が似合う♡「ショートボブ」

ショートボブは、短くても女性らしさをしっかり残せるのが魅力のスタイル。丸みや軽さの出し方次第で印象が変わり、上品にもカジュアルにも寄せられます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代が挑戦しやすいショートボブをご紹介します。

襟足をタイトにまとめた小顔見せボブ

最初にご紹介するのは、表面にふんわりと毛束感を出して、軽やかさを演出したショートボブです。前髪は長めに残しながら、襟足をコンパクトにまとめることで小顔見えが狙えます。トップはベースより少しだけ短くして重なりを作ることで、奥行きのあるスタイルに。落ち着きの中に抜け感が漂うスタイルです。

くすみブラウンで上品に

続いては、くすみブラウンをベースにしたショートボブです。サイドを後ろに流すようにスタイリングしながら、顔まわりのひと束を内に入れることで、シンプルな中に立体感をプラス。このひと工夫で自然に小顔見えと上品なムードが両立できそう。髪色のニュアンスが加わることで、柔らかく落ち着いた雰囲気にまとまっています。

オレンジベージュで大人可愛く

襟足を少し長めに残して、ほんのり外ハネを効かせたショートボブ。ショートのすっきり感とボブの可愛らしさを同時に楽しめます。オレンジベージュを合わせることで、ヘルシーな雰囲気に◎ 季節感を出しながら、軽やかさを取り入れたい人にぴったりです。

レイヤーで後頭部に丸みをプラス

最後にご紹介するのは、地毛風のナチュラルなブラウンをベースにしたショートボブ。レイヤーカットを施すことで後頭部に自然な丸みが生まれ、横から見ても美しいシルエットに仕上がります。軽さを出しすぎず、ほどよいボリューム感を残すのがポイント。上品さと立体感を両立させた大人らしいデザインです。

writer：内山友里