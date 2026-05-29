5月以降、気温の上昇とともに紫外線が強くなっています。外出時に肌に日焼け止めを塗っている人は多いのではないでしょうか。ところで、紫外線は髪色を退色させるだけでなく、頭皮にも悪影響を及ぼすとされています。「5月だからまだ早い」という理由で紫外線対策を怠った場合、将来的に抜け毛や薄毛のリスクが高まるのでしょうか。【要注意】実はNG！これがシャンプー時“やってはいけない行為”です！頭皮の日焼けと抜け毛