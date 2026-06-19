世の中の美容師は、お客様から「ドラッグストアでおすすめのシャンプーはありますか？」「市販品とサロン専売品は何が違うのですか？」といった質問を頻繁に受けます。多くの美容師はサロン専売品を勧めますが、それは決して「単なる営業トーク」や「市販品の批判」ではありません。現役美容師の視点から、ヘアケア用品の実態を解説します。（現役美容師・ライター操作イトウ）「市販されているシャンプー、正直どう？」現役美容