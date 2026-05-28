文字通り、“神”をも恐れぬ男が捕まった。【画像】「まず、先生の尿を飲むように」芸能関係の女性（28）を支配した自称霊能者の大野勝彦被告（65）を見る被害者の1人であるA子さん（当時28）は芸能関係者だった。コロナ禍で仕事が減ってしまったことについて悩んでいて、そんなときに知り合ったのが知人のB子さん（当時36）の夫だった。仮想通貨の勉強会でたまたま知り合ったのだ。「神事をしているすごい先生がいるんだ。妻