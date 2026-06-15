自分では見えない後ろ姿は、思いのほか重く見えやすいもの。そこでおすすめなのが、シルエットにメリハリをつけた「くびれウルフ」です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、カットの工夫で後ろ姿を今っぽく演出しながら、若見えも狙えそうなくびれウルフをご紹介します。 大人可愛いひし形ウルフボブ 肩ラインでくるんとハネる、大人可愛いくびれウルフ。トップはふんわりとしたひし形シルエットに整えて、