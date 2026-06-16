40代や50代の魅力を引き出すなら、ただ髪を短くするだけのショートヘアではなく、シルエットにこだわった上品なショートボブに注目です。美しい丸みやくびれを味方につければ、女性らしさがグッと際立ちそう。今回は「PARC by Unami」の美容師@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、大人にオススメのショートボブをご紹介します。 くびれが美しい短めショートボブ 顎のライン上でグッとくび