高校時代の“あか抜け前”の姿と、地雷系メイクをした現在の姿を比較した男性の動画がTikTokに投稿され、「あか抜けえぐ」「こんなに変わるんだな」などの声と、6300件を超える「いいね」が集まりました。動画では、「髪変えて メイクするだけ」という自身の結論とともに、高校時代の映像から現在の姿へと変化していく様子が映し出されています。【アフター写真】地雷系メイクで激変しました！投稿したのは東京・原宿の美容室『JUI