「6連続」となるか。

不振が続く渋野日向子（26）は、米女子ツアーのアジアシリーズ（4大会）の出場権を逃し、前週から国内ツアーに参戦。「マスターズGCレディス」までの3試合で調子を上げたいところだったが、初戦でいきなり予選落ち。8月の「CPKC女子オープン」から自己最多タイとなる5試合連続の予選カットとなった。

17日に開幕する「富士通レディース」でも予選を通らなければ、連続予選落ちの自己ワースト記録を更新することになるが、それにしても6月からの成績はひどい。

マイヤーLPGAから4試合連続で予選落ち。その後は、50位、予選落ち、61位、5試合連続の予選落ちで現在に至る。

「今は技術よりメンタルの問題でしょう」と、ツアー関係者がこう言う。

「5試合連続予選落ちの初日を見ると、4試合はアンダーで回っているのに2日目のスコアが極端に悪い。予選を通過することばかり考えて、思い切りのいいスイングができずに曲げて、パットも弱め。バーディーチャンスにつけても逃し、ミスで徐々にスコアを落としていくというパターンです。こういう時はスイングやパットについてアレコレ考えず、開き直ってプレーした方が好結果につながることもあるが、今の渋野にそれができるか」

不名誉な記録といえば、今季13度の予選落ちは、すでに自己ワースト記録を更新中。来季のシード権に赤信号がともっているが、「今の状態のまま米ツアーで戦うのは厳しいのではないか」と、ある大会関係者がこう語る。

「前週に、国内ツアーで今季2勝目を挙げた河本結（27）は、ポイントランキング3位で年間女王を狙うと宣言。最近の言葉には自信がみなぎっている。河本は2020年から米ツアーに参戦したが、翌年の5月に早々と撤退した。自分のゴルフでは通用しないと思ったのです。実際、一昨年まではひどい状態でしたが、食生活を見直して戦える体をつくり、コーチの指導やメンタルトレーニングのおかげで、以前とは別人のようにたくましい選手になった。渋野のシード権がどうなるかわかりませんが、今年で米ツアーも4年目です。故障もないのに24試合でベスト10入りは2試合だけ。半分以上が予選落ちでは話にならない。河本のように国内で心身の立て直しを図るべきではないか」

勇気ある撤退もある。