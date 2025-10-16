ウクライナの有名な暗号通貨（仮想通貨）投資家が、所有するランボルギーニの車両の中から死亡した状態で発見された。

15日（現地時間）、「タイムズ・オブ・インディア」などの海外メディアによると、ウクライナ警察は11日、暗号通貨投資家のコンスタンチン・ガリチ氏（32）が、首都キーウの中心部に停められていた本人所有のランボルギーニの中で死亡しているのを発見したと明らかにした。

ガリチ氏は銃創を負っており、車内からは本人が使用したとみられる銃も一緒に見つかった。

捜査当局は、ガリチ氏が自ら命を絶ったものと見て、正確な死亡経緯を調べている。ガリチ氏は最近の暗号通貨市場の暴落で莫大な損失を被り、周囲に精神的苦痛を訴えていたという。

その前日の10日、ドナルド・トランプ米国大統領が中国との貿易緊張の高まりを示唆し、11月1日から中国に対して100％の追加関税を課すと予告したことで、暗号通貨市場は即座に反応した。

当日、ビットコインは最高値12万2574ドルから14％以上も急落し、一時10万4782ドルまで下落した。時価総額2位のイーサリアムも最高値から12．2％下落し、3436ドルまで落ち込んだ。

市場専門家は、今回の下落を「暗号通貨史上、24時間基準で最大規模の暴落」と評価した。これは、2月の急落時の9倍、2022年11月に暗号通貨取引所FTXが崩壊した際よりも19倍も大きな規模だ。

報道によると、ガリチ氏は暗号通貨市場の暴落で少なくとも3000万ドル（約45億円）に達する損失を被ったと推定されている。メディアは「市場はいずれ回復するが、命は決して取り戻せない」とし「今回の事件が投資家たちに警鐘を鳴らすことになるだろう」と伝えた。