【じゃがりこ】発売30周年公式ファンブック登場！ 特別プロジェクト進行中
「じゃがりこ」発売30周年を記念して、ブランド初のファンブック『じゃがりこ30周年公式ファンブック』が10月15日（水）に発売。また、10月23日の「じゃがりこの日」に何かが起こる！？
「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開した。これまでに「サラダ」や「チーズ」、「じゃがバター」、「たらこバター」をはじめとした定番商品や、期間限定商品など数多くのフレーバー展開し、世代を超えて愛されてきた。
2025年10月に発売30周年を迎えるにあたり、「じゃがりこ」ブランド初となる公式ファンブックが発売される。
ファンブックでは、過去の軌跡を振り返り、これまで発売された250種類以上の商品を一挙公開。さらに、種類豊富なコラボレーショングッズや知られざるトリビア、「じゃがりこ」をもっと楽しむためのアレンジレシピなど、お菓子としての枠を超えた魅力を余すことなく紹介している。
「じゃがりこ」ブランドチームだけではなく、「じゃがりこ」ファンサイト ”じゃがりこ探検隊” の隊員の協力のもとで制作。ファンならではの視点で、ブランドの魅力を深掘り。ファンとブランドチームが一体となって作り上げた一冊となっている。
そしてファンブックのほか、発売30周年を記念した特別なプロジェクトが進行中。「じゃがりこの日」の10月23日には、ファンの皆さまに楽しんでいただける企画を準備しているという。公開された画像には「COMING SOON」とともに見慣れたロゴマークが！ こちらの続報もお見逃しなく。
