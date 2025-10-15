¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶·
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö16:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:22¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46270.46¡Ê+202.88¡¡+0.44%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6644.31¡Ê-10.41¡¡-0.16%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22521.70¡Ê-172.91¡¡-0.76%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46985¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+195¡¡+0.42%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡£½øÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éü³è¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£¶£±£µ¥É¥ë°Â¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇãÌá¤·¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¢¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤Ê¤É¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤Î°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊóÉü¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÌ¾¦Á¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¿©ÍÑÌý¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½µ¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇãÌá¤·¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ïßî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆ¤Ó·ã²½¤·¡¢£´·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾å¾ºÁê¾ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä´À°¿§¤ò¶¯¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢£Á£É´ØÏ¢¤è¤ê¤â»º¶È¤ä¶âÍ»¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¥»¥¯¥¿ー¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î»Ô¾ì¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥¹¥¯²óÈò¥âー¥É¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Î®Æ°À¤ÎÇö¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÃ»´ü»ñ¶â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÊÆÂç¼ê¶ä¤Î·è»»¤òÈ¯É½¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£Í¡õ£Á¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£ー¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤â²óÉü¤·¡¢Åê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÎÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç¤Î¹Ö±é¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎµ¡´ï¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¹¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¡ãNVTS¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î¡Ö£¸£°£°£Ö¡¡£Ä£Ã¡¡£Á£É¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¡ãOEC¡ä¤¬»ÃÄê·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÏÌó£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü¤Î£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥íー¥É¼ÖÎ¾¡¢¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥é¥ê¥¹¡ãPII¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÉôÌç¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ë²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡ãDPZ¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬ÊÆ¹ñ¡¢³¤³°¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬¾å¾º¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£µ£°£µ¥É¥ë¤«¤é£¶£µ£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£¸¡ó¹â¤¤¿å½à¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46270.46¡Ê+202.88¡¡+0.44%¡Ë
S¡õP500¡¡¡¡¡¡¡¡6644.31¡Ê-10.41¡¡-0.16%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22521.70¡Ê-172.91¡¡-0.76%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46985¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+195¡¡+0.42%¡Ë
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¡£½øÈ×¤Ï¥ê¥¹¥¯²óÈò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éü³è¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï°ì»þ£¶£±£µ¥É¥ë°Â¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î½ù¡¹¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££É£Ô¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤âÇãÌá¤·¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤ä¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡ãAVGO¡ä¡¢¥Æ¥¹¥é¡ãTSLA¡ä¤Ê¤É¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤Î°ú¤±´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÊóÉü¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÄÌ¾¦Á¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Î¿©ÍÑÌý¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡¡Á°Æü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤òÆð²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àè½µ¶âÍËÆü¤Îº®Íð¤ÏÍî¤ÁÃå¤¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇãÌá¤·¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º°Â¿´´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎËÇ°×ÀïÁè¤Ïßî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÂ¤Á¥Âç¼ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ªー¥·¥ã¥ó¤ÎÊÆ´ØÏ¢´ë¶È£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤ÈÈ¯É½¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÄÌ¾¦Ë¡£³£°£±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Ãæ¹ñ³¤»ö¡¦ÊªÎ®¡¦Â¤Á¥¶È³¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÇ°×Ëà»¤¤¬ºÆ¤Ó·ã²½¤·¡¢£´·î¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¾å¾ºÁê¾ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬ºÆ¤ÓÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ä´À°¿§¤ò¶¯¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¤¡¢£Á£É´ØÏ¢¤è¤ê¤â»º¶È¤ä¶âÍ»¤Ê¤ÉÊÌ¤Î¥»¥¯¥¿ー¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÆü¤Î»Ô¾ì¤ÏºÆ¤Ó¥ê¥¹¥¯²óÈò¥âー¥É¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ÎÅ¾´¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Î®Æ°À¤ÎÇö¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÃ»´ü»ñ¶â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÄ´À°¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼è°ú³«»ÏÁ°¤ËÊÆÂç¼ê¶ä¤Î·è»»¤òÈ¯É½¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÉôÌç¤¬·øÄ´¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£Í¡õ£Á¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£ー¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤â²óÉü¤·¡¢Åê»ñ¶ä¹ÔÉôÌç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ô²Á¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤ÎÁ´ÊÆ´ë¶È¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê£Î£Á£Â£Å¡Ë¤Ç¤Î¹Ö±é¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢£Æ£Ò£Â¤¬¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¥·ー¥È½Ì¾®¤òÄä»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¡¢ÁÛÄê¤è¤ê¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢ÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎµ¡´ï¤Î¥Ê¥Ó¥¿¥¹¡¦¥»¥ß¥³¥ó¥À¥¯¥¿ー¡ãNVTS¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤Î¡Ö£¸£°£°£Ö¡¡£Ä£Ã¡¡£Á£É¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¸þ¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²½³ØÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥ª¥ê¥ª¥ó¡ãOEC¡ä¤¬»ÃÄê·è»»¤ò¼õ¤±ÂçÉý°Â¡££Å£Â£É£Ô£Ä£Á¤ÏÌó£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü¤Î£Å£Â£É£Ô£Ä£Á¸«ÄÌ¤·¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥íー¥É¼ÖÎ¾¡¢¥¹¥Îー¥âー¥Ó¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ý¥é¥ê¥¹¡ãPII¡ä¤¬ÂçÉý¹â¡£Á°Æü°ú¤±¸å¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ëÉôÌç¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åê»ñ²ñ¼Ò¤Î¥¥ã¥í¥ë¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ë²áÈ¾¿ô¤Î³ô¼°¤òÇäµÑ¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£
¡¡¥É¥ß¥Î¡¦¥Ô¥¶¡ãDPZ¡ä¤¬·è»»¤ò¼õ¤±¾å¾º¡£´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬ÊÆ¹ñ¡¢³¤³°¤È¤âÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬¾å¾º¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò½¾Íè¤Î£µ£°£µ¥É¥ë¤«¤é£¶£µ£°¥É¥ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤è¤ê¤â£²£¸¡ó¹â¤¤¿å½à¡£