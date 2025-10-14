2年連続の世界一に向け、視界は良好だ。大谷翔平（31）が所属するドジャースは10月9日（現地時間、以下同）、本拠地・ドジャースタジアムでフィリーズ相手に勝利。3勝1敗で、地区シリーズ突破を決めた。スポーツ紙記者の話。

【写真】大谷が「許せなかった」と見られる「妊娠中の真美子さん」が映った着工式の写真。すぐに削除された

「フィリーズとの4試合で大谷本人が1安打しか放てなかったのは今後に向け少し不安が残りますが、チームは絶好調と言えるでしょう。次の地区優勝決定シリーズは、13日から開幕します。

本拠地・ドジャースタジアムでの試合では全試合、妻の真美子さんと愛娘が観戦に来ていました。妻子の応援も大谷の力になっていることでしょう」

フィールドに集中したいであろう大谷だが、自身が広告塔になったハワイの別荘プロジェクトを巡った訴訟トラブルに、新たな展開があった。ポストシーズンが開幕した初日の9月30日、原告側から訴状が新たに提出されたのだ。

まずは訴訟の経緯を振り返ろう。原告はハワイの不動産デベロッパー、ケビン・J・ヘイズ氏とブローカーの松本朋子氏で、2人は不動産投資会社であるキングスバーン・リアリティーキャピタル社と共同でハワイの高級リゾート開発事業を進めていた。その中で大谷とプロモーション契約を結び、別荘地の購入者1号となった。

トラブルが明るみに出たのは今年8月。「大谷の代理人・バレロ氏がキングスバーン社に働きかけ、不当にプロジェクトから外された」として、原告側は不当な権力行使だとして大谷とバレロ氏を提訴したのだ。そしてその頃にはすでに、プロジェクトのウェブサイトから大谷の広告が削除されていた。 在米ジャーナリストが語る。

「提訴を受け大谷とバレロ氏の弁護団は9月14日、『もとの契約にはない部分で大谷の名前や写真が不正に利用されていた』と主張し、訴訟の棄却を求める文書を提出していた。今回、原告2人が提出した訴状は、これに反論する内容のものになります。

原告2人の反論を要約すると、『大谷側が主張する名前や写真の使用は、ウェブサイトを公開する前にバレロ氏や大谷の連絡役にメールで送信しており、同サイトは14か月にわたって公開され続けていた。にもかかわらず、バレロ氏は突如として広告への反発を始め、原告2人をプロジェクトから除外したいがために、不正利用という理由をでっち上げた』という内容になっています」

「大谷の名前で報復訴訟を起こす」

原告側は、バレロ氏が大谷の名前を使って、原告2人やキングスバーン社に圧力をかけ横暴を働いたと主張している。それを表すのが、以下の内容だ。

〈バレロ氏はキングスバーン社に対し、『原告2人をこのプロジェクトから外さない限り、大谷氏の名前で報復訴訟を起こす』と脅迫した。キングスバーン社は、バレロ氏が大谷氏の権限に基づいて行動していると信じて、バレロ氏の要求に屈した〉

〈キングスバーン社は（原告2人に解任を伝える）電話で、バレロ氏が（原告2人の）解任を要求したこと、そしてバレロ氏と大谷氏をなだめるためだけに解任したことを公然と認めた〉（訴状より）

さらに、バレロ氏の"横暴"については大谷本人の責任も追及している。

〈バレロ氏とCAA（注：バレロ氏が所属する大谷のマネジメント会社）の行動は、常に大谷氏の代理人としての権限の範囲内で行われ、大谷氏の最終的な承認を条件としていた。大谷氏はいかなる時もバレロ氏の権限を取り消したり、バレロ氏が権限の範囲を超えて行動していると示唆したことはない〉（同前）

つまり、バレロ氏は大谷の承認のもとで動いていたはずだ、と主張しているのだ。前出の在米ジャーナリストが続ける。

「『大谷をなだめるため』という記述を見ても、大谷本人がこのプロジェクトについて何らかの不満を持っていたこと、それをバレロ氏に伝えていたことは間違いないでしょう。原告2人は『別荘について請負業者の予算見積りが予想を上回った』ことなどが大谷らの怒りのトリガーになった可能性があるとしていますが、おそらくそれだけではないでしょう。

推測されるのは、真美子さんと今年誕生した娘さんの取り扱いについてです。今年1月の着工式の際、妊娠中の真美子さんが映り込んだ写真が原告らのホームページにアップされ、すぐに削除されるという"事件"がありました。

また別荘の購入希望者に対して、『購入したら大谷らと年に一度食事ができる』などと広告していたことも報じられています。そういった"大谷ファミリー"を巻き込んだ営業方針に対して、難色を示した可能性はある。

大谷がこの別荘の購入を検討し始めたのは2022年10月ごろ。原告の松本氏とハワイに下見にいったと伝えられています。この時には、まだ真美子さんや娘さんとの生活の"リアル"を、まだ明確に描けていなかったのかもしれません」

両者の主張が真っ向から対立している裁判の第1回期日は、ポストシーズンの全日程が終了した11月3日にオンラインで予定されている。大谷がこの裁判に気を取られなければいいのだが、自身の「広告ビジネス」が拡大し続ける限り、こうしたトラブルは避けられないのかもしれない--後編記事では高騰する大谷のスポンサー料の実態や、妻・真美子さんの「広告起用の可能性」について報じる。

（後編につづく）