¼ê±ÛÍ´Ìé¡¡ÆÈÎ©Ä¾¸å¤Î¿´¶ÅÇÏª¡ÖÈÖÁÈ¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÀÚ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÎ©¸å¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê±Û¤Ï£²£°£²£°Ç¯£¶·î¤Ë»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¡££Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©¸å¤ÎÅö»þ¤Î¿´¶¤ò²óÁÛ¤·¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï·ë¹½µÞ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ã¤Æ¤É¤¦ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¡Ê³èÆ°¤¬¡ËÅÓÀÚ¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤¹¤°Ëº¤ì¤é¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¼Õ¤È¡¢¥×¥é¥¹£±²óÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¿§¡¹¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¤»¤¤é¤é¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î»³ºê°é»°Ïº¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÈÖÁÈ¸«¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤¤Á°¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÀÚ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖËÍ¤ÏÁ°¤¤¤¿¾ì½ê¤â¡¢ÈÖÁÈ¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢Âè£²¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¼¡¤Î¿ÍÀ¸¤ËÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡£·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÊÈÖÁÈ¤ò¡Ë¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£