【モデルプレス＝2026/03/29】3月29日、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の公式X（旧Twitter）が更新された。手越祐也が登場し、話題を集めている。【写真】手越祐也、“二代目お祭り男”として「イッテQ」降臨◆手越祐也「イッテQ！」出演決定公式Xでは「お祭り男 新章へ」と添え、近日放送の番組開始20年目企画の予告動画が公開された。世界中の祭りに挑戦する“お祭り男”と