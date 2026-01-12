決勝戦で神村学園と鹿島学園が対戦第104回高校サッカー選手権大会の決勝戦が1月12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦。チケット完売となった一戦で、歴代最多となる6万142人の入場者数を記録した。両校ともに初の決勝となった一戦。夏のインターハイ王者・神村学園と、茨城旋風で勝ち上がった鹿島学園が激突した。試合前には、手越祐也が率いるバンド「T.N.T」が応援歌の