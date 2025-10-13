材料2つで、感動のおいしさ！ウー・ウェンさんのふわとろ『卵とトマト炒め』

ふんわり卵ととろとろトマトが口の中でとろける、絶品の炒めもの。

卵をフライパンで大きくかたまりにするのが〈ふわとろ〉の秘訣。家庭でも簡単にプロの味わいが楽しめます。

白いご飯と一緒に味わえば、もうたまらない。想像以上のジューシーさを、ぜひ堪能してください！

『卵とトマト炒め』のレシピ

材料（2人分）

溶き卵……3個分

トマト……2個

塩（粒が粗めのもの）……小さじ1/3

にんにく（たたく）……1かけ

粗びき黒こしょう……少々

〈水溶き片栗粉〉

水……大さじ1

片栗粉……小さじ1

油……大さじ1と1/2

作り方

（1）水溶き片栗粉の材料は混ぜておく。トマトは縦半分に切ってへたを切り落とし、一口大の乱切りにする。フライパンに油を入れて強めの中火にかけ、溶き卵を一気に加える。弱めの中火にし、卵が固まった部分を菜箸でフライパンの側面に寄せて上げ、まだ固まっていない卵液をフライパンの底面に流す。これを繰り返しながら、大きなかたまりを作る。

（2）卵をフライパンの端に寄せてトマトを加え、トマトの上に卵をのせる。トマトはさわらずそのまましばらく加熱する。

POINT

卵を上にのせるのは、卵の熱でトマトの表面にも火を通すため。卵が焦げるのも防げます。

（3）トマトの角がくずれて皮がめくれてきたら、塩とにんにくを加え、全体を炒め合わせる。

POINT

トマトから汁けが出てきたら卵にからめるように炒めます。

（4）にんにくの香りが立ったら水溶き片栗粉をもう一度混ぜて加え、ひと混ぜする。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

なじみのある食材で、ここまでおいしい！

ふんわり卵とジューシートマトの組み合わせは、食卓にあるだけで幸せ気分にしてくれます。ぜひ、定番に加えてみてください♪

（『オレンジページ』2025年10月2日号より）

教えてくれたのは……ウー・ウェンさん

1990年に中国・北京より来日、母や祖母の味を受け継いだ北京の家庭料理や、その根本の考え方が滲み出すレシピや著書に多くのファン、支持者を生み、今や料理研究家という枠を超えた影響力を持つ。「ウー・ウェンの100gで作る北京小麦粉料理」・「ウー・ウェンの炒めもの」（いずれも高橋書店）、「料理の意味のとその手立て」（タブレ）、「本当に大事なことはほんの少し」（大和書房）など。