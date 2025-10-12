ミライ「直感的にAIアプリが作れる時代が来た！」Google『Opal』の革新を徹底解説
YouTubeチャンネルにて、AI解説者のミライ氏が「【AIでアプリを作る】日本語一行でAIアプリを作れるGoogleの無料ノーコードAIツール『Opal』の特徴と使い方！」と題し、2024年10月8日から日本でも利用可能となったGoogleの無料ノーコードAIツール『Opal』について詳しく語った。その中でミライ氏は、Opalの“テキストを日本語で入力するだけでAIアプリを自動生成できる”先進性や、操作の手軽さを強調した。
動画ではまず、Opalの最大の特徴として「作りたいアプリのイメージを日本語で入力するだけで、即座にAIを実装したアプリを生成可能」と説明。加えて「作った後にボックスと矢印でアプリの仕組みを可視化でき、ドラッグ操作で動作を直感的に修正できる」と、その柔軟性・視認性の高さに言及した。また「デバッグ機能が大幅に進化し、画面上で処理のステップを1段ずつ実行・修正でき、リアルタイムでエラー原因も表示される」と強調し、アプリ開発に不慣れな層も安心して使える仕様を称賛。「内部仕組みの刷新で、以前より生成スピードが飛躍的に向上。並行処理対応で複雑なワークフローでも動作が速い」とも述べ、その開発効率の劇的な向上に驚きを見せた。
さらに、ミライ氏はDifyやn8nなどの他のAIノーコードツールとの比較にも触れ、「Opalは現状、Google AIサービスのみ使えるなど制約はあるが、シンプルな画面設計で気軽にAIアプリが作れる」と独自性を強調。「Googleの強力なAIモデルを活用できる点は大きなメリット」と述べた。
使い方に関しても、「Googleアカウントで公式サイトにアクセスし、Try Opalを押すだけで無料利用可能」「プレビューやデバッグ、アイコン自動生成、日本語化機能など、直感的なUIで手軽にアプリを作れる」と、初心者フレンドリーな仕組みを分かりやすく解説した。また、ギャラリーページのサンプルアプリを“リミックス”して自分流にカスタマイズできることや、作品のシェア機能も紹介。「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と、AIアプリ開発への一歩を後押しした。
動画の締めくくりでミライ氏は「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは概要欄に貼っています。ぜひ自分の手で試してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました」とAI時代を生きる視聴者に温かくメッセージを送った。
