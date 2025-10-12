¡ÖÃæ¹ñÁ¥¤¬¸Î°Õ¤Ë¾×ÆÍ¡×¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Ç
¡¡¡Ú¥Þ¥Ë¥é¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï12Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦²«´äÅç¡Ë¤Î³¤°è¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óµù¶È¿å»º»ñ¸»¶É¤ÎÁ¥¤ËÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬¸Î°Õ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë´í¸±¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ìÊýÅª¤ËÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Î³èÆ°¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤Ïµù¶È¼Ô¤Î»Ù±ç³èÆ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÁ¥¤«¤éÊü¿å¤â¼õ¤±¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¹¶·âÅª¤Ê¤¤¤ä¤¬¤é¤»¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£