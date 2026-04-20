大規模合同演習「バリカタン」の開幕式で、腕を組んで連帯を表す米国とフィリピンの軍高官ら＝20日、マニラ（共同）【マニラ共同】フィリピン軍は20日、自国周辺で米軍と定期的に実施している大規模合同演習「バリカタン」を開始した。2012年以降、オブザーバー参加してきた自衛隊が初めて本格参加。1400人規模の人員を派遣、実弾発射訓練も実施する見通し。南シナ海でも多国間演習が予定されており、フィリピンと領有権を争う中