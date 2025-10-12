１０月１３日（月）１４日（火）深夜２４時３０分～２夜連続放送！ＭＣはバカリズム！アシスタントは齋藤飛鳥！ずーっと繋がっている不思議な紀行番組が５年の時を経て奇跡の復活！編集の次に番組が放棄したのは“撮影”。街の人たちがスマホリレーで長尺ワンカット撮影！街の魅力を伝えます！

テレ東では、10月13（月）と14日（火）深夜24時30分から2夜連続で「バカリズムのワンカット紀行２」を放送します。2020年まで3年半もの間BSテレ東で放送していた「バカリズムの30分ワンカット紀行」がパワーアップして地上波で復活を遂げます！

緻密に計算された台本を元に街の人たちが出演者となりワンカット撮影で街の魅力を伝えるという内容の「ワンカット紀行」。当時は「あのテレ東は遂に編集まで放棄した」と話題になりました。あれから５年経ち、撮影機材が驚くべき進化を遂げ同じ内容をスマホで手軽に撮影できる時代になりました。そこで、復活にあたり番組は【撮影も放棄】！街の人たちがスマホをリレーしてワンカット撮影に挑みます！しかもスマホは軽量で機動力が高いのが特徴。５年前では不可能だった撮影手法で斬新な映像が満載の番組になっています！

２夜連続で紹介する街は「西荻窪」。第一夜は昼の北口の様子、第二夜はディープに盛り上がる夜の南口の飲み屋街をワンカット撮影します！ステディカメラでは入れなかった狭い場所に潜入したり、地上から２階に一気にカメラがリレーされたり見たことない斬新な映像の連続！見始めたらずーっと見てしまう没入感満載の番組になっています。

MCを務めるのはバカリズム！アシスタントは齋藤飛鳥が務めます。しかし、第一夜に齋藤飛鳥が出演できないので、緊急代打として同じ「サイトウ」、しかも同じ漢字でもある某【齋藤さん】が登場します！果たして誰なのか？そこもお楽しみにご覧ください！





≪出演者コメント≫■バカリズム「ワンカット紀行」は僕が本当に大好きな番組なので、復活はVTRを見て泣きそうになるくらい嬉しかったしやっぱり最高でした！５年の時を経てステディカメラからスマホになったことで撮影の幅が圧倒的に広がりましたね。スタッフさんもメチャクチャはしゃいでる感じが分かりやすく画ヅラに出ていて面白かったです（笑）このフォーマットは完全なるテレビの発明なので他でパクられてしまう前に絶対にレギュラー番組にした方がいいと思います！テレ東さん。■齋藤飛鳥とても面白かったです！VTRがワンカットのノンストップなので「あれ？いつの間にか終わっちゃった。もっと見たい」みたいな感覚でした。街の方々がみんなで撮影しているので全編的に温かみが感じられてより街の魅力が伝わってきました。バカリズムさんの入れる”チャチャ“も独特でさらにVTRの面白みが増しました！…チャチャって言っちゃダメか（笑）ともあれ、バカリズムさんの言う通り、他に真似されないうちにレギュラー化して欲しいです。皆さん、力を貸してください！≪スタッフコメント≫＜番組プロデューサー 株木亘（テレビ東京 制作局）＞企画が通ってバカリズムさんに「地上波で復活します！」と伝えたらめちゃくちゃ喜んでもらえたのがすごく印象的でした！今回は全編スマホで撮影したのですが、５年前よりVTRの内容が格段にパワーアップしています。スタッフ一丸になって知恵を絞って考えた新しい撮影手法が満載です！「どうやって撮影しているんだろう？」と謎解き感覚で２度３度と見ていただくのも楽しいと思います！≪番組概要≫【タイトル】 バカリズムのワンカット紀行2【放送日時】 2025年10月13日（月）＆14日（火）深夜24時30分～1時00分【放送局】 テレビ東京【配信】※確認中 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!★TVerでは便利な「お気に入り登録」をお願いいたします!★▶TVer：https://tver.jp/▶ネットもテレ東：https://video.tv-tokyo.co.jp/▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信▶ U-NEXT： https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr【出演者】 【MC】バカリズム【アシスタント】齋藤飛鳥【公式X】 @onecut_journey2【コピーライト】 Ⓒテレビ東京