このほど、県内の高校野球の強豪である酒田南高校野球部の部員が、他の部員に暴力を振るう動画がSNSに投稿されていたことが分かりました。

【写真を見る】酒田南高校野球部で暴力行為発覚 以前も野球部で暴力問題…学校がその後アンケート調査を導入も繰り返された暴力 甲子園11回出場の野球部の今後は（山形）

高校では調査のために、野球部の活動を休止しています。

また酒田南では、2018年にも同じ野球部で暴力行為があったこともわかりました。その後、高校ではアンケート調査を実施し、何かあれば把握できる体制を整えてきたとしましたが、結果として今回の事態を早期に把握することはできませんでした。

■とんでもない動画がアップされた



高校によりますと、今月7日、SNS上に酒田南高校野球部の寮で撮影されたとみられる動画が合わせて4本投稿されました。



この動画には野球部員が複数人映っていて、部員の1人が別の部員を蹴るなどの暴力をふるう様子もあったということです。



高校側は、今月8日に関係者の問い合わせで動画がアップされていることを把握したといいます。

しかし学校関係者はTUYの取材に対し「動画がアップされる前に暴行があるらしいという情報は得ていた」「対応策を考えていたところ、動画の情報が入ってきた」と、事態を事前に察知していたことを明かしました。

学校側はSNSの運営元に削除を依頼し、今は投稿が見られない状態になっているということです。

■野球部は現在活動を休止・・・今後は



また、高校は動画に映り込んでいた部員らに聞き取り調査を行っていて、調査の間は野球部の活動を一時的に休止しています。



高校は、県教育委員会と県高校野球連盟に状況を報告するとともに警察にも相談をしているということで、TUYの取材に対し、「動画が撮影された経緯などを慎重に調査している」とコメントしています。

関係者は「ネット上に加害者、被害者の情報とされるものが多くアップされている。私たちも何が本当か、わからない」と頭を抱えます。

また野球部の今後については「まずは調査の段階」として明言を避けました。



酒田南高校野球部は、1997年に夏の甲子園に初出場し、春・夏あわせて甲子園に11回出場している高校野球の強豪校です。

■以前も暴力行為が・・・その際の対応は

酒田南では、2018年4月に同じ野球部で2・3年生の複数の部員が1年生1人に集団で暴行する事案が発生し、春の大会の出場を辞退しています。その際は野球部の寮で、3年生2人、2年生5人が1年生1人に対し、胸ぐらをつかんで押し倒したり、叩いたり、傘で足を叩くなどの暴力を振るっていたということです。

この件を受けて高校はアンケート調査を取り入れました。野球部のみならず、部活動に参加する生徒を対象としたもので、監督や顧問は介在せず、学校運営側が直接内容を確認できる仕組みとしました。

このアンケートは年2回実施されていて、今年も行われたと言います。しかし、問題の端緒を知ることができず、暴力行為は繰り返されました。

罪のない部員たちもいるだけに非常に難しいことですが、再発防止のために毅然とした対応が求められます。