マクドナルのハッピーセットに、大人気絵本のキャラクター『パンどろぼう』が初登場！

絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃやマクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類がラインナップされます☆

販売期間 ：2025年10月17日(金)〜約4週間(予定)

第1弾：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)全3種類

第2弾：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)全3種類

第3弾：2025年10月31日(金)〜第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

販売店舗：全国のマクドナルド店舗

※各おもちゃは、数量に限りがあるため、なくなり次第終了します。その場合は代わりのおもちゃ等が提供されます

※おもちゃは選べません

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量のご注文も遠慮ください

絵本作家柴田ケイコ先生作の大人気絵本キャラクター『パンどろぼう』がハッピーセットのおもちゃになって初登場！

ハッピーセット「パンどろぼう」として、絵本に登場する有名なシーンを表現したおもちゃやマクドナルドオリジナルデザインのおもちゃ全6種類が展開されます。

マクドナルドクルーのキャップをかぶった「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」や、「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」のフィギュアは、キャラクターになりきって物語を想像するごっこ遊びが楽しめます。

また、「パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット」では、相手のことを想像しながら、お手紙を書くことができるおもちゃ。

「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」は、前後に動かすと、頭の上のボックスが左右に動き、動く仕掛けを考えることで、図形や空間などの認識を高めることができます。

「パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ」は、食パンにキャラクターの絵を型押しでスタンプする遊びでお料理が楽しくなるおもちゃです。

「パンどろぼう ふくろとめクリップ」は、パンが入ったビニール袋の口をクリップで閉じるなど、パンなどの食材を保存する知恵や生活習慣を遊びながら学べます☆

販売期間：2025年10月17日(金)〜10月23日(木)

種類：全3種類

10月17日の第1弾としてラインナップされる全3種類のおもちゃ。

「パンどろぼう」が運転する車やマクドナルドのクルーになりきるフィギュア、「まずい」の顔をで自在んした袋留めクリップが登場します。

パン どろぼう コロコロほっかほっカー

絵本に登場するほっかほっカーのカートをイメージした「パンどろぼう コロコロほっかほっカー」

下にローラーが付いた、手転がしで遊べるおもちゃです。

手がうごく！ パン どろぼう マクドナルド フィギュア

「手がうごく！ パンどろぼうマクドナルドフィギュア」は、マクドナルドクルーになった「パンどろぼう」のフィギュア。

「パンどろぼう」の両手を動かして、色々なポーズを楽しめます。

パン どろぼう ふくろとめクリップ

『パンどろぼう』でおなじみの「まずい」の顔を表現した「パンどろぼう ふくろとめクリップ」

一度開けた食材の袋などを留めることができる袋とめクリップです。

販売期間：2025年10月24日(金)〜10月30日(木)

種類：全3種類

第2弾として、まちぶせフィギュア&食パンスタンプやミニこものいれ＆シールとメモセット、ハッピーセットゆらゆらフィギュアが登場。

「パンどろぼう」をデザインした、ディスプレイとしても活躍してくれるおもちゃです。

パン どろぼう まちぶせフィギュア&食 パン スタンプ

絵本に登場するシーンを再現した「パンどろぼう まちぶせフィギュア&食パンスタンプ」

箱の裏側をパンの上に置いて押し込むと、「パンどろぼう」の形に浮かび上がります。

パン どろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット

「パンどろぼう ミニこものいれ＆シールとメモセット」は、シールとメモシートが入った小物入れ。

付属のシールを好きなところに貼って楽しめます。

ケースの底はパンどろぼうのエンボス加工になっており、メモシートを置いて、えんぴつで擦るとパンどろぼうの顔を描くことができるのもポイントです。

パン どろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア

「パンどろぼう」の頭に、ハッピーセットボックスがのった「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」

「パンどろぼう」を前後に動かすとハッピーセットボックスが連動して、左右に揺れるフィギュアです。

販売開始日：2025年10月31日(金)〜

第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる第3弾。

「パンどろぼう」と一緒に「おいしく食べる物語」を想像して遊ぶことができます。

『パンどろぼう』の物語をイメージしたおもちゃや、マクドナルドオリジナルグッズがラインナップ。

2025年10月17日より4週間にわたりマクドナルドにて販売される、ハッピーセット「パンどろぼう」の紹介でした☆

©Keiko Shibata／KADOKAWA

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クルーになりきるフィギュアや食パンスタンプ！マクドナルド ハッピーセット「パンどろぼう」 appeared first on Dtimes.