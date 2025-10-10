川口春奈、「silent」撮影中は“くしゃくしゃっと笑う目黒蓮さん”見られなかった
女優の川口春奈（30歳）が、10月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。連続ドラマ「silent」（2022年／フジテレビ系）で共演した、アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）について語った。
8日に都内で行われたヘアケアブランドのイベントに登壇した川口とSnow Man・佐久間大介が、番組のインタビューに対応。2人は初共演、初顔合わせだったが、川口と目黒は連続ドラマ「silent」（2022年／フジテレビ系）で共演、佐久間と目黒は同じグループのメンバーということで、2人が“目黒蓮”について語ることに。
佐久間は目黒について「僕といるときに、めちゃくちゃ赤ちゃんみたいに笑うんですよ、あの子。かわいいな、と思って」と語ると、川口は「くしゃくしゃっと笑う目黒さんを、私は見られてなかった」と、「silent」の撮影中には、Snow Manのメンバーとして佐久間に見せるような表情を見ることができなかったと話す。
そして「共演者と、ホームであるグループ（Snow Man）の皆さんに見せる顔は違うんだろうな」と語り、佐久間は「あいつ、役めっちゃ入っちゃうんで（笑）」と笑った。
