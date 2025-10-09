フラペに猫耳が!?　スタバの2025年ハロウィンは黒猫だらけ！　「アサイー ベリー フラペチーノ」やグッズが登場

『スターバックス』が、猫耳チョコレートをあしらった「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）と、黒猫をモチーフにしたタンブラーやマグカップを2025年10月10日から販売し、ハロウィンシーズンを盛り上げる。また同じ日に「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」も展開をスタートする。

ハロウィンに黒猫が登場するのはなぜ？

ハロウィンシーズンには、ゴーストやジャック・オ・ランタン、コウモリなどよく見られるモチーフがある。そのうちのひとつが黒猫だ。なんとなくミステリアスなイメージがあるが、ハロウィンと黒猫が結びつけられる主な理由は、魔女との関係にある。

ハロウィンの起源は、秋の収穫を祝う古代ケルトの祭。この日には、死後の世界との扉が開き、先祖の霊が帰ってくると同時に、悪霊や魔女などもやってくると考えられていた。人々は、それらと同じ格好をして仲間だと思わせ、身を守ったそう。それが現在も魔女やゴーストの仮装として残っているのだ。

そして魔女狩りが盛んに行われた中世ヨーロッパの時代において、黒猫は魔女や悪魔の使いであると信じられていた。そんな悲しい歴史から、魔女や悪魔と関連付けられてきた黒猫は、ハロウィンのモチーフとして定着したようだ。

日本では黒猫はもともと「福猫」として大切にされてきた。夜でも目が見えることなどから、魔除けの力があると信じられ、災いを遠ざけ、幸運を招く存在だったのだ。江戸時代には、黒猫を飼うと結核が治るという迷信もあったとか。日本のハロウィンで可愛らしい黒猫モチーフをたくさん見かけるのは、そんな愛されてきた歴史からかもしれない。

まるで黒猫がカップに入っているかのようなフラペチーノ

今回販売される「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称 ：黒猫フラペチーノ）は、アサイーにラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現。そこにブラッククランチを加えることで、甘酸っぱさと心地よい食感を引き立てる。仕上げには、カカオの深みとミックスベリーの酸味が絶妙に調和するブラックショコラソースと、猫耳の形をイメージしたチョコレートをトッピング。まるで黒猫がカップから顔をのぞかせているかのような、ハロウィンシーズンにぴったりのビジュアルに仕上がっている。

アサイー ベリー フラペチーノ 持ち帰り：717円 、店内利用：730円

グッズにも黒猫がたくさん！ アサイーを使ったティーも同時販売

さらに、スターバックスに現れた“いたずらな黒猫”をモチーフにしたアイテムが登場。黒猫がカップに隠れた姿や、「MEOOW（ミャーオ）」と鳴く表情をユーモアたっぷりに表現したデザインで、イラストだけでなくフィギュア付きボトルなど3Dで楽しめるアイテムも。

左から ハロウィン 2025 ステンレスボトルグリッターパープル 444ml 4900円、ハロウィン 2025 ロゴコールドカップタンブラーグローインザダーク 710ml 3550円、ハロウィン 2025 ベアリスタ Mini 2750円、ハロウィン 2025 コールドカップタンブラーキャット 473ml 2800円、ハロウィン 2025 ケース付カトラリーセットキャットアンドゴースト 2400円、ハロウィン 2025 カップシェイプステンレスボトルキャット 355ml 5600円

左から ハロウィン 2025 ステンレス TOGO ボトルキャット 473ml 5500円、ハロウィン 2025 カーヴドステンレスボトルキャット 355ml 4700円、ハロウィン 2025 マグゴーストグローインザダーク 355ml 2600円、ハロウィン 2025 耐熱グラスマグキャット 296ml 2800円

また同時に販売される「アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー」は、アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせることで、落ち着きのある奥行き深い味わいを楽しめるティービバレッジ。カップの底には爽やかな香りのシトラス果肉を加え、飲むたびにシトラスのアクセントが広がる。アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味が一体となり、気分をリフレッシュさせてくれる一杯。

アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー 持ち帰り：579円、店内利用：590円

遊び心あふれる黒猫たちとともに、ハロウィンシーズンを楽しもう！

