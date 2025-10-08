この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【危険！】こんな広告運用担当はすぐに変えろ！ 良い担当者を見極めるポイント3選。」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、広告代理店の担当者選びについて徹底解説した。動画冒頭、有馬氏は「こんな担当者を変えろ！」をテーマに日々広告運用を任せている視聴者に向け、「やってこれるかやってこれないかをちゃんと見たほうがいい」と強調。“任せ損”を避けるための具体的な見極めポイントを語った。



有馬氏によると、第一のポイントは「要求したことをやってくるかやってこないか」。広告主側の要望に担当者が積極的に応え、結果に向けて具体的な行動や提案があるかを最重要視すべきだという。「積極的に動く気配がないなら、やる気がない証拠」とし、例として「YouTubeチャンネルのフォロワーを増やしてと言われて動きがなければ、担当者を替えた方がいい」と断言した。また“なんとなく”仕事をしている担当者では、双方にメリットがないと警鐘を鳴らした。



第二のポイントはネットワークの有無だ。「広告運用だけ頑張っても解消できない課題には横のネットワークが重要」とし、有馬氏は「自社で解決できない課題が生じたとき、コンサル会社やインフルエンサー企業を繋げるなど、広い人脈で課題に対処できる担当者が必要。『提案できない＝ただの作業員』になりがち」と分析。幅広い知見と紹介力のある担当者こそが競争を勝ち抜けると断言した。



三つ目の軸として「インフルエンス力のある担当者」を挙げ、「自身がSNS発信できる担当者や、リアルな顧客の声を拾えるマーケターこそ強い」と説く。自らの影響力で商品PRやテストマーケを実践する担当者の例を出し、「こういう人が今後求められてくる時代。日常的に発信し、課題解決への先見性を持つかも大事な見極めポイント」と語った。マーケターのインパクトとして同業者の氏名も挙げ、「会員の様々な課題に対処できる人脈と影響力が決め手」と述べた。



最後に有馬氏は、「一緒に成長してくれない、同じ志で走ってくれない担当者には、代理店変更も検討を」と強調。「『担当者を変えてください』は全然OK。ぜひ積極的に要求してほしい」と視聴者にメッセージを送って、動画を締めくくった。