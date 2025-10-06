「全然ダメ」「もっと上げないと」日本代表DF長友佑都、長谷部誠コーチからの“厳しい指摘”に本音「ズバズバ言ってくる」
10月10日にパラグアイ、同14日にブラジル代表と国際親善試合を戦う日本代表が６日に始動。千葉県内で初日の練習を行なった。
その前日の囲み取材で、日本代表の長谷部誠コーチは、39歳のDF長友佑都についてこう話していた。
「恐らく彼に厳しく言えるのは自分しかいないと思っている。たぶん彼も感じていると思うんですけど。合宿のたびに彼には厳しい言葉をかけている。Jリーグの彼のプレーももちろんチェックしますし、その時にバックパスが多かったら、『バックパスが多すぎる、前へプレーしなきゃダメだ』みたいな話も、この間もしました」
６日の練習後の取材で、その発言について、長友に話を訊こうと、「昨日、長谷部コーチが…」と切り出すと、食い気味に「何か言ってましたね。内密の話を言うなって（笑）」と話しつつ、長らく日本代表で共闘してきた盟友についてこう思いを述べた。
「なかなか言ってくれる人が少なくなってくるんで。長谷部さんは、まあ、ズバズバ僕に言ってくるんでね。『全然ダメだ』と普通に言ってくるんで」
「本当に貴重な存在で、本当にありがたい存在だなと思う。今回も会いましたけど、『全然まだまだ』と。『もっと上げないとダメだ』ということを言われたんで。でも貴重な存在ですね。ありがたいです」
長谷部コーチからの厳しい言葉を力に変えて、長友は５回目のワールドカップを目指す。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
