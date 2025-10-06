ドジャースへの“不正疑惑批判”に真っ向反論 逆転弾を被弾した左腕が米識者に不満「本当に野球を知ってる人なら分かってる」
独特なフォームで力強いボールを投げ込むストラーム(C)Getty Images
手に汗握る攻防の中での“怪しい動き”がクローズアップされている。
物議を醸しているのは、ドジャースがフィリーズに5-3と勝利を収めた地区シリーズ初戦での一幕だ。1点をリードされた前者が7回にテオスカー・ヘルナンデスの3ランで逆転した際に、それは起きていた。
【動画】サイン盗み疑惑が浮上 決勝弾直前に見せていたド軍パヘスの「不自然動作」
二死一、二塁の局面で、二塁走者のアンディ・パヘスは、マウンド上の相手左腕マット・ストラームが投球を試みる直前にリードをしながら不自然に右手を広げる動作を披露。直後にテオスカー・ヘルナンデスが外角高めへの91.8マイル（約147.7キロ）の4シームを強振し、3ランは生まれた。
この場面が、いわゆる「サイン盗み」に値する不正行為なのではないかとSNSで議論を生んだ。米スポーツ専門局『FOX Sports』のアナリストであるベン・バーランダー氏は、自身のXで「ストラームは、二塁走者に見せられるものをすべて見せていた。ボール。握り。全部だ」と中継画面のスクリーンショットを投稿。「パヘスがテオ（テオスカー・ヘルナンデス）に何かを伝えたようだ。ドカンッだ。その後のことは、もう語るまでもないね」と断言した。
無論、T・ヘルナンデスへのサイン伝達があったか否かは定かではない。また、電子機器を用いないサイン盗みはルールの範囲内であり、もはや暗黙の了解と言える領域ではある。ゆえに他でもない“当事者”は、ドジャース側を糾弾する声に反論を投げかけている。
バーランダー氏の投稿に対して「ベン。野球で上手くいかなかった君が『論争を巻き起こす』のが仕事になったのは分かる。だけど、試合をちゃんと見てみろよ」と反論したのは、ストラームだった。
パヘスの動作について「彼（パヘス）は違う球種でも同じことをしていた」と振り返ったストラームは、「本当に野球を知ってる人なら分かってると思うけど、俺はかれこれ10年近く、どの球でも手を上げて、指をそろえるフォームで投げてるんだよ」と強調。T・ヘルナンデスから受けた被弾が、癖や球種を盗まれたからではなく、あくまで自身の失投によるものだと論じた。
真偽のほどは不明だが、今回の一件はハイレベルな戦いの中で生じた駆け引きの一つと言えるのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]