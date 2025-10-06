この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦祐真氏が、自身のチャンネル「マニアック天気」にて『【週間解説】北海道に強い寒気が南下 山では雪か 西・東日本はまだ真夏日あり』と題した動画を公開し、10月6日週の日本列島に迫る異例の寒気や台風22号の影響について詳しく解説した。



今週の天気について、松浦氏は「北日本ですね、それなりの寒気がやってくるというところにフォーカスを当てた週刊解説にしようと思っております」と語り、まず特徴的な大気の流れについて解説。北極圏付近で極渦の分裂が起き、「負の北極振動パターン」になっていることから、「寒冷渦の一部の寒気が北海道には流れ込んでくる」という。



さらに、「北と南で寒気、暖気の明瞭具合がそれぞれ大きいというのが今週の特徴」と強調。西日本・東日本では一部で真夏日が予想されるのに対し、北海道や北日本では最大5℃前後平年より低くなり、「山では雪になるというような目安」となると指摘した。また、「10月に入り、北日本の山の方ではもう雪のシーズンが始まりかけている」と季節の進行を警告した。



加えて、台風22号の影響についても注意喚起。「西日本、東日本では、8日から9日頃にかけて雨や高波の影響が出てきて、特に伊豆諸島がかなり影響を受ける」と語った。



松浦氏は「山では雪の降るところもできそうですね」と呼びかけ、「峠道などは注意が必要になってくるかもしれませんので、そのあたりは十分にお気を付けてください」と視聴者に警戒を促した。



