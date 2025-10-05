ハウステンボスで、オリジナルキャラクター「ルーク」と「ルーナ」がデザインされた「リボン付きベレー帽」が登場しました。

ハウステンボス「リボン付きベレー帽（ルーク／ルーナ）」

価格：各3,300円

発売日：2025年10月4日(土)

販売場所：ハウステンボス｢リンダ｣、｢スキポール｣、｢フォンデル｣、｢シーブリーズ｣、｢BEST3｣

ハウステンボスにおしゃれなベレー帽が2種類登場！

ハウステンボスオリジナルベアの「ルーク」と「ルーナ」のおみみがワンポイントになっています。

後ろについた大きなリボンが、バックスタイルを印象的に演出してくれる、写真映えも抜群のアイテムです。

リボン付きベレー帽（ルーク）

こっくりとしたブラウンカラーがかわいい「ルーク」のベレー帽。

ベレー帽と同じカラーの大きなリボンが、落ち着いた雰囲気の中にもかわいらしさをプラスしています。

お耳にチューリップの刺繍がされていて、さりげなくキャラクターモチーフのファッションを楽しめます。

リボン付きベレー帽（ルーナ）

優しいベージュカラーがどんなお洋服にも合わせやすい、「ルーナ」のベレー帽。

上品なチェック柄のリボンがおしゃれなデザインです。

お友達や大切な人と「ルーク」のデザインとお揃いで身につければ、パークでの時間がより特別なものになりそうです。

さりげないキャラクターデザインで、普段使いもしやすいのが嬉しいポイント。

ハウステンボスの思い出を、日常のおしゃれにも取り入れられます。

ハウステンボス「リボン付きベレー帽（ルーク／ルーナ）」の紹介でした。

