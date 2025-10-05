くまのおみみと大きめリボン！ハウステンボス「リボン付きベレー帽（ルーク／ルーナ）」
ハウステンボスで、オリジナルキャラクター「ルーク」と「ルーナ」がデザインされた「リボン付きベレー帽」が登場しました。
ハウステンボス「リボン付きベレー帽（ルーク／ルーナ）」
価格：各3,300円
発売日：2025年10月4日(土)
販売場所：ハウステンボス｢リンダ｣、｢スキポール｣、｢フォンデル｣、｢シーブリーズ｣、｢BEST3｣
ハウステンボスにおしゃれなベレー帽が2種類登場！
ハウステンボスオリジナルベアの「ルーク」と「ルーナ」のおみみがワンポイントになっています。
後ろについた大きなリボンが、バックスタイルを印象的に演出してくれる、写真映えも抜群のアイテムです。
リボン付きベレー帽（ルーク）
こっくりとしたブラウンカラーがかわいい「ルーク」のベレー帽。
ベレー帽と同じカラーの大きなリボンが、落ち着いた雰囲気の中にもかわいらしさをプラスしています。
お耳にチューリップの刺繍がされていて、さりげなくキャラクターモチーフのファッションを楽しめます。
リボン付きベレー帽（ルーナ）
優しいベージュカラーがどんなお洋服にも合わせやすい、「ルーナ」のベレー帽。
上品なチェック柄のリボンがおしゃれなデザインです。
お友達や大切な人と「ルーク」のデザインとお揃いで身につければ、パークでの時間がより特別なものになりそうです。
さりげないキャラクターデザインで、普段使いもしやすいのが嬉しいポイント。
ハウステンボスの思い出を、日常のおしゃれにも取り入れられます。
ハウステンボス「リボン付きベレー帽（ルーク／ルーナ）」の紹介でした。
