YouTubeチャンネルで投資アドバイザー・鳥海翔氏が、「【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！」と題した動画を公開。2026年に向けたマイナンバーカード刷新で「特にインパクトが大きい部分として、健康保険証がなくなり、マイナ保険証に統一される」とし、制度変更の要点とリスクを一気に整理している。



鳥海氏は「2026年からマイナンバーカードが廃止されるらしい」と切り出し、健康保険証や運転免許証が新カードへ統合される見通しを説明。知らなかったでは済まない変更が続くとし、「受け取れるはずのものが受け取れない」「今まで使えたものが使えない」事態を警告した。



まず土台として「マイナンバー」と「マイナンバーカード」は別物である。番号は存続し、切り替わるのはICチップ入りのカード側だ。現行カードは「カード本体10年」「電子証明書5年」という二重の有効期限が混乱の温床になっており、電子証明書の期限切れを起点に順次新カードへ移る運びだという。2020年取得組は2025年が更新時期で、該当は約1,600万人。更新を怠れば、e-Tax、証券口座開設、証明書のコンビニ交付などが止まる可能性が高い。



影響が直撃するのが医療だ。従来の健康保険証は2025年12月1日以降、無効化が進む。経過措置として2026年3月まで利用可能とされるが、医療機関の対応次第では一時的に自己負担が発生し得る。高額療養費制度の局面では資金計画が崩れるリスクを孕むため、受診先の対応と切り替え状況の確認は急務である。運転免許も「マイナ運転免許」への統一が示され、氏名のアルファベット表記など国際対応も織り込まれる見通しだ。



新カードの仕様面では、名称・デザイン・記載内容の変更に加え、電子証明書の有効期限が10年へ統一、更新は1年前から可能へ。暗証番号は2種類に整理され、手続きはオンライン前提で簡素化される。これにより「給付金・年金の着金は早まる可能性」「高額療養費制度の限度額がその場で反映され立て替えが減る」「引っ越し・転職時の重複手続きが大幅に省力化」といった利点が見込まれる。



一方でデメリットも手厳しい。資産の透明化が進み、グレーな運用は事実上困難になる。追徴課税リスクを抱える層には痛手だ。情報の一極集中がもたらす漏えい・連鎖被害の懸念、移行期の窓口混雑や手戻りといった時間的・精神的コストも無視できない。鳥海氏は「誰に何を言われても正々堂々とやっていける状態へ、自分のあり方をアップデートせよ」と突きつける。



放置のコストは高い。医療費の全額立て替え、確定申告の遅延、コンビニ交付の停止、オンライン前提の各種手続きの足止め--どれも生活直撃の痛手だ。制度変更の全体像と注意点は動画内で具体例とともに整理されている。自分がいつ・何を更新すべきか、どの窓口が対応しているかを、早めに本編で確認しておくと損失回避に資するはず。



本編は、マイナンバー制度の転換点で何を準備すべきかを実務目線で押さえたい人にとって、有用な指針となるはずだ。