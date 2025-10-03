キャラクターグッズを手がけるグレイ・パーカー・サービス（東京都中央区）が2025年10月3日、間もなく発売する新商品「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」について、販売方法を変更すると発表した。全種まとめ売りでの受注生産となる。

今回の変更は客からの多数の要望に応えるためだとしている。これまでX上では、複数キャラを展開する商品にもかかわらず、購入前に種類を選べない「ブラインド仕様」（ランダム封入）で単品売りすることが波紋を広げ、転売を助長する可能性も懸念されていた。

「将来的にはお好みの種類をお選びいただける単品販売も」

同商品はアクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」第1弾として2日に発表された。人気シリーズ「ちいかわ」のちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがそれぞれ「テディベアの着ぐるみ」姿になっている。

当初はブラインド仕様で1会計2体までの販売（1体あたり税込み2420円）とし、ぬいぐるみ全種をまとめ売りするBOX販売はないとしていた。

変更後の販売方法としては、既に告知していた先行販売と一般販売を中止したうえ、10日18時〜14日正午まで公式通販「ちいかわマーケット」で「全種コンプリートBOXのみ受注生産」の申し込みを受け付けるという。

また、同社は「今回の予約販売とは別に、将来的にはお好みの種類をお選びいただける単品販売も計画しております」としている。下記のようにも伝えた。

「今後は、全種コンプリートBOXでの受注生産に切り替えることにより、確実に商品をお求めいただけます。



この度は販売方法を巡り、お客様にご心配、ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。また、今回の販売変更につきまして、貴重なご意見を多数お寄せいただきましたこと、心より感謝申し上げます」