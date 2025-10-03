【GUのグレー】がきれい見え！ 40・50代がマネしたい「パンツ着回しコーデ」

上品でクールな雰囲気を醸し出す“グレー”は、ここ数年、秋冬のトレンドカラーとしても注目されている存在。コーデに積極的に盛り込むことで、きれい見えしながら鮮度アップが目指せそうです。ミドル世代が取り入れるなら、【GU（ジーユー）】の「名品パンツ」がおすすめ。スタッフさんによる最旬の着こなしを紹介するので、ぜひ真似してみて。

グレーで濃淡をきかせてメリハリのある大人コーデに

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

タックとセンタープレス入りのシルエットが美しいワイドパンツ。きれい見えしながらも、ストレッチ性のある素材で楽な穿き心地が期待できる一本です。ダークグレーのジャケットを羽織って濃淡をきかせると、モノトーンコーデの地味見えも回避できそう。インナーにビスチェを投入して品良く肌見せをすれば、大人っぽさも女性らしさも備わった最旬ルックの完成。

ワンカラーで統一した洗練コーデ

スタッフのRumiさんはグレーのワンカラーコーデを提案。コンパクトなショート丈のカーディガンでシルエットにメリハリをつけることで、スタイルアップが狙えます。インナーのTシャツを少し覗かせたり、小物を黒で統一してキリッと引き締めるのも、コーデの完成度を高めるコツ。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M