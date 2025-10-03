好きなアーティストやキャラクター、スポーツ選手を応援する「推し活」。筆者も、とあるボーイズグループを熱心に応援しています。

推し活に欠かせないのが対象となるアーティストの活動情報。ライブやコンサートはもちろん、テレビやラジオ出演、雑誌の掲載なども細かくチェックしたいのですが、最近は情報が多すぎて追いきれないこともしばしば。見たかったテレビ出演なのについ忘れてしまって悔しい思いをすることもあったのですが、最近はGoogleの生成AI「Gemini」を使って出演情報をGoogleカレンダーに登録することで、チェック漏れを防いでいます。

使い方はシンプルで、出演情報などが書かれたWebサイトやXなどの投稿を表示した状態でGeminiを起動、「画面について質問する」を選択して、「Googleカレンダーに登録して」とお願いするだけ。分析の時間は多少かかるものの、日付や内容などを抽出してGoogleカレンダーに登録してくれます。

登録したい情報を表示してGeminiを起動、「画面について質問する」を選択

「Googleカレンダーに登録して」とお願い

詳細含めてGoogleカレンダーに登録

間違いがないようチェックする必要はあるものの、手動登録より遙かに手軽でトータルではミスも少なそう。登録されるのはGoogleカレンダーのうちメインカレンダーのみで、自分で作成した他のカレンダーへの登録は出来ないのですが、変更したい場合は作成したカレンダーをタップして変更またはコピーという人力で対応しています。

カレンダー変更やコピーは手動で対応

なお、今回はスマートフォンで登録していますが、パソコンでの登録ももちろん可能。その場合は該当のURLとともに「このURLの内容をGoogleカレンダーに登録して」とお願いするだけです。

テレビ番組の録画は、仕組み上、1週間先しか設定できず、1カ月くらい先の番組だとつい録画し忘れる……ということもあったのですが、Geminiのおかげでとても簡単になりました。これからの推し活がますますはかどりそうです。